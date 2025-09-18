Schleiz (ots) - Am kommenden Freitagvormittag findet "Coffee with a Cop" im Rahmen des Freitags-Marktes in Schleiz statt. Bei diesem Konzept der Thüringer Polizei sind Bürgerinnen und Bürger herzlich "auf einen Kaffee mit der Polizei" eingeladen und können so mit Kolleginnen und Kollegen der ortsansässigen Polizei ins Gespräch kommen. Für einen Plausch oder auch eine Beratung mit einer Kollegin der ...

mehr