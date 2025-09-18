PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Spendenbox aufgebrochen
Zeugen werden gesucht

Remptendorf (ots)

Im Zeitraum vom 14.09.2025 bis 17.09.2025 brachen bisher unbekannte Täter in Weisbach eine Spendenbox auf. Die Spendenbox hat die Form einer Figur und wurde durch den ansässigen Burgverein aufgestellt. Aus dem Inneren wurde das Spendengeld entwendet. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0243596 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

