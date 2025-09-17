Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Baggerdiebstahl

Krölpa (ots)

Zwischen dem 11.-16.09.2026 drangen Unbekannte auf ein Betriebsgelände im Bereich Krölpa ein. Dann wurde Liebherr-Kettenbagger unbefugt in Betrieb genommen. Die Unbekannten fuhren den Bagger rund 150 Meter über das Gelände im Brandensteiner Weg und verließen dieses über eine rückwärtige Zufahrt. Aufgrund eines technischen Defekts kam die Baumaschine dann wahrscheinlich schließlich zum Stehen und konnte nicht mehr bewegt/ entwendet werden.

Am Bagger entstand nach ersten Feststellungen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Polizei führte eine Spurensicherung vor Ort durch.

Die Ermittlungen zum versuchten Diebstahl dauern an.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter Nennung der Vorgangsnummer 0242095 entgegen .

