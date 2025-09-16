Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit tödlichem Ausgang

Föritztal/ Heinersdorf (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich gegen 16:45 Uhr in Föritztal, Ortsteil Heinersdorf, ein schwerer Verkehrsunfall mit einem tödlichen Ausgang. Ein 58-jähriger Mann befuhr gemeinsam mit seiner 78-jährigen Beifahrerin die Bergstraße aus Richtung Tettaustraße kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte Heinersdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte einen etwa 15 Meter tiefen Abhang hinunter. Das Fahrzeug kam schließlich vor einem Flusslauf zum Stehen. Beide Insassen wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Die 78-jährige Beifahrerin konnte verletzt geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sowohl der Leichnam als auch das Unfallfahrzeug beschlagnahmt. Ein Unfallgutachter wurde mit der Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragt. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Wie genau es zum Unfall kam und ob möglicherweise gesundheitliche Beeinträchtigungen zum Unfallzeitpunkt eine Rolle spielten, ist Gegenstand der polizeilichen/ staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell