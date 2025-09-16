Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Baum stürzt auf PKW

L1099/Gahma (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich gegen 15:40 Uhr auf der Landesstraße 1099 ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer Glück im Unglück hatte. Der Mann war mit seinem VW Passat von Leutenberg kommend in Richtung Gahma unterwegs, als am rechten Fahrbahnrand eine offenbar vertrocknete Fichte umstürzte. Der Baum fiel auf den hinteren Bereich des Fahrzeugs und verursachte Sachschaden. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Zur Bergung des Baumes kam die Feuerwehr zum Einsatz.

