PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach möglichem Motorrad-Diebstahl

Steinach (ots)

Am Montagnachmittag gegen 14:45 Uhr wurde die Polizei über Notruf darüber in Kenntnis gesetzt, dass zwischen Blechhammer und Steinach (Landkreis Sonneberg) ein möglicherweise gestohlenes Motorrad aufgefunden wurde.

Durch die Polizeiinspektion Sonneberg wurden die Ermittlungen übernommen. Im Rahmen dieser Ermittlungen wurde bekannt, dass das Motorrad der Marke Kawasaki, Farbe grün, augenscheinlich in den Morgenstunden aus einer Garage in der Sonneberger Straße in Steinach entwendet wurde. Hierbei sahen Anwohner, wie eine unbekannte männliche Perso mit dem Motorrad in Richtung Sonneberg weggefahren sein soll.

Die Person wird als ältere männliche Person, bärtig mit normaler Körpergröße beschrieben.

Gibt es Zeugen des Vorfalls, die den Täter oder das Motorrad gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens bei der PI Sonneberg zu melden.

Aktenzeichen: ST/0241673/2025

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 15:33

    LPI-SLF: Mehrere Strafanzeigen, u.a. wegen Widerstand und Diebstahl

    Unterwellenborn (ots) - Am Samstagabend kam es in der August-Bebel-Straße in Unterwellenborn zu einem Polizeieinsatz im Zusammenhang mit einer privaten Feierlichkeit. Gegen 22:00 Uhr meldeten Passanten, dass vor einem Hauseingang zahlreiche Verkehrszeichen widerrechtlich abgestellt worden seien. Noch vor Beginn der polizeilichen Maßnahmen wurden durch Feiernde ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 10:07

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

    Tegau (ots) - Am Freitag, gegen 15.30 Uhr, befuhr der 60-jährige Fahrer eines PKW die Landstraße von Dragensdorf kommend nach Tegau. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt des aus Richtung Schleiz kommenden 74-jährigen Fahrer eines PKW und es kam zum Zusammenstoß. Der 74-Jährige und seine Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren