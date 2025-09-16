Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach möglichem Motorrad-Diebstahl

Steinach (ots)

Am Montagnachmittag gegen 14:45 Uhr wurde die Polizei über Notruf darüber in Kenntnis gesetzt, dass zwischen Blechhammer und Steinach (Landkreis Sonneberg) ein möglicherweise gestohlenes Motorrad aufgefunden wurde.

Durch die Polizeiinspektion Sonneberg wurden die Ermittlungen übernommen. Im Rahmen dieser Ermittlungen wurde bekannt, dass das Motorrad der Marke Kawasaki, Farbe grün, augenscheinlich in den Morgenstunden aus einer Garage in der Sonneberger Straße in Steinach entwendet wurde. Hierbei sahen Anwohner, wie eine unbekannte männliche Perso mit dem Motorrad in Richtung Sonneberg weggefahren sein soll.

Die Person wird als ältere männliche Person, bärtig mit normaler Körpergröße beschrieben.

Gibt es Zeugen des Vorfalls, die den Täter oder das Motorrad gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens bei der PI Sonneberg zu melden.

Aktenzeichen: ST/0241673/2025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell