PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Strafanzeigen, u.a. wegen Widerstand und Diebstahl

Unterwellenborn (ots)

Am Samstagabend kam es in der August-Bebel-Straße in Unterwellenborn zu einem Polizeieinsatz im Zusammenhang mit einer privaten Feierlichkeit.

Gegen 22:00 Uhr meldeten Passanten, dass vor einem Hauseingang zahlreiche Verkehrszeichen widerrechtlich abgestellt worden seien. Noch vor Beginn der polizeilichen Maßnahmen wurden durch Feiernde Gegenstände aus einem Fenster auf die eingesetzten Beamten geworfen.

Als die eingesetzten Beamten die Wohnung betreten wollten, öffnete ein Anwesender die Tür mit einem erhobenen Bierglas und zeigte sich aggressiv. In der Folge kam es zu Widerstandshandlungen gegenüber den eingesetzten Kräften.

Der 20-Jährige wurde dann Anschluss zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Polizeibeamte wurden nicht verletzt.

Die Polizei erstattete Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Diebstahls sowie Sachbeschädigung. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 10:07

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

    Tegau (ots) - Am Freitag, gegen 15.30 Uhr, befuhr der 60-jährige Fahrer eines PKW die Landstraße von Dragensdorf kommend nach Tegau. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt des aus Richtung Schleiz kommenden 74-jährigen Fahrer eines PKW und es kam zum Zusammenstoß. Der 74-Jährige und seine Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 10:06

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Kradfahrerin

    Schleiz (ots) - Am Freitagabend, gegen 19.00 Uhr, befuhr die 58-jährige Fahrerin eines PKW in Schleiz die Plauensche Straße in Richtung Oberböhmsdorf. An der Kreuzung querte die 15-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades die Straße und beachte die vorfahrtberechtigte PKW-Fahrerin nicht. Es kam zum Zusammenstoß. Die Jugendliche kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren