Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Strafanzeigen, u.a. wegen Widerstand und Diebstahl

Unterwellenborn (ots)

Am Samstagabend kam es in der August-Bebel-Straße in Unterwellenborn zu einem Polizeieinsatz im Zusammenhang mit einer privaten Feierlichkeit.

Gegen 22:00 Uhr meldeten Passanten, dass vor einem Hauseingang zahlreiche Verkehrszeichen widerrechtlich abgestellt worden seien. Noch vor Beginn der polizeilichen Maßnahmen wurden durch Feiernde Gegenstände aus einem Fenster auf die eingesetzten Beamten geworfen.

Als die eingesetzten Beamten die Wohnung betreten wollten, öffnete ein Anwesender die Tür mit einem erhobenen Bierglas und zeigte sich aggressiv. In der Folge kam es zu Widerstandshandlungen gegenüber den eingesetzten Kräften.

Der 20-Jährige wurde dann Anschluss zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Polizeibeamte wurden nicht verletzt.

Die Polizei erstattete Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Diebstahls sowie Sachbeschädigung. Die Ermittlungen dauern an.

