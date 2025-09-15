PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann mit Rohrzange in bedrohlicher Art und Weise auf Straße unterwegs- Zeugen und Geschädigte gesucht

Triptis (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in der Geraer Straße in Triptis zu einem Polizeieinsatz. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten kurz vor 14 Uhr einen Mann, der nur leicht bekleidet mit einer Rohrzange auf der Fahrbahn stand und vorbeifahrende Fahrzeuge sowie deren Insassen bedrohte.

Die eingesetzten Beamten trafen vor Ort auf einen 45-jährigen Mann, der mit mehr als 2,2 Promille alkoholisiert war. Zudem wies er eine Schnittverletzung an der Hand auf, weshalb ein Rettungsdienst hinzugezogen wurde. Der Beschuldigte wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht und im Anschluss einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Delikte ein. Es werden zu diese Zwecke Zeugen sowie mögliche geschädigte Verkehrsteilnehmer gesucht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0240443 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

