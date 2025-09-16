Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzter Kradfahrer

L1112/ Neu-Leibis (ots)

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 1112 zwischen der Obstfelder Schmiede und Neu-Leibis ein Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Kraftrad in Fahrtrichtung Neu-Leibis unterwegs, als er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der dortigen Leitplanke kollidierte. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An der Leitplanke sowie am Motorrad entstand Sachschaden. Das beschädigte Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen kam es zu einer halbseitigen Sperrung der Fahrbahn.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell