Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Radfahrer nach Unfall verletzt
L1110/ Neustadt an der Orla (ots)
Am Montagmorgen, gegen 06:40 Uhr, kam es auf der Landesstraße 1110 zwischen Lichtenau und Neustadt an der Orla zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 44-jähriger Mann befuhr mit seinem Fahrrad die Landesstraße in Richtung Neustadt an der Orla. Hinter ihm fuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer. Der Radfahrer deutete nach bisherigen Erkenntnissen mehrfach mit Handzeichen ein Linksabbiegen an, ohne jedoch zunächst abzubiegen. Als der Pkw-Fahrer schließlich zum Überholen ansetzte, bog der Radfahrer plötzlich nach links in einen Feldweg ab. Es kam zur Kollision, bei der der 44-Jährige leicht verletzt wurde. Zum genauen Unfallhergang und inwieweit das Abbiegen des Radfahrers im Vorfeld angezeigt wurde, ohne dass es zu einem Abbiegevorgang kam, werden polizeiliche Ermittlungen geführt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell