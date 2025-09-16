Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer nach Unfall verletzt

L1110/ Neustadt an der Orla (ots)

Am Montagmorgen, gegen 06:40 Uhr, kam es auf der Landesstraße 1110 zwischen Lichtenau und Neustadt an der Orla zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 44-jähriger Mann befuhr mit seinem Fahrrad die Landesstraße in Richtung Neustadt an der Orla. Hinter ihm fuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer. Der Radfahrer deutete nach bisherigen Erkenntnissen mehrfach mit Handzeichen ein Linksabbiegen an, ohne jedoch zunächst abzubiegen. Als der Pkw-Fahrer schließlich zum Überholen ansetzte, bog der Radfahrer plötzlich nach links in einen Feldweg ab. Es kam zur Kollision, bei der der 44-Jährige leicht verletzt wurde. Zum genauen Unfallhergang und inwieweit das Abbiegen des Radfahrers im Vorfeld angezeigt wurde, ohne dass es zu einem Abbiegevorgang kam, werden polizeiliche Ermittlungen geführt.

