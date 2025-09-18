Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen

Schwarzatal (ots)

Vermutlich am 16.09.2025 stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen Verstärkerpunkt, dies ist ein Verteilerkasten eines Telefonanbieters, (ähnlich einem Stromkasten), in Oberweißbach am Trännenburg. Der Ort befindet sich in der Nähe vom Schneidemühlenweg. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen. Die Beschädigung hatte zur Folge, dass der Bereich Cursdorf bis zum 17.09.2025, ohne Internet, Fernsehen und Festnetz des Telefonanbieters war. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0243786 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden.

