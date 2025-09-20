Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Motorradunfall in Eslohe - Ein Schwerverletzter
Eslohe (ots)
Bei einem Verkehrsunfall auf der B511 zwischen Eslohe-Frielinghausen und Bremke wurde Freitagnachmittag ein 29jähriger Mann aus Rheine schwerverletzt. Der Mann verlor in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Bordstein und stürzte. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.<ck>
