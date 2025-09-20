PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradunfall in Eslohe - Ein Schwerverletzter

Eslohe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B511 zwischen Eslohe-Frielinghausen und Bremke wurde Freitagnachmittag ein 29jähriger Mann aus Rheine schwerverletzt. Der Mann verlor in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Bordstein und stürzte. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.<ck>

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

