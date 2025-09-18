Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pyramide

Karlsruhe (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Donnerstag die Pyramide auf dem Karlsruher Marktplatz. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sprühten die Täter zwischen 22:00 und 07:00 Uhr zwei Sätze sowie einen Totenkopf in leuchtender Neonfarbe auf die Nordseite des Gemäuers. Offenbar wurden hierfür Schablonen verwendet.

Ersten Schätzungen zufolge beträgt der entstandene Sachschaden mehrere tausend Euro.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Personen kennen, die über die entsprechende Farbe oder Schablonen besitzen, sich unter der Telefonnummer 0721 666 3311 zu melden.

