POL-KA: (KA) Rheinstetten - Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Pkw - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw in Forchheim sucht die Verkehrspolizei Karlsruhe nach Zeugen und Geschädigten.

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge fuhr ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 09:45 Uhr auf der Karlsruher Straße in Richtung Mörscher Straße. Kurz vor der Einmündung zur Kirchgasse wollte er offenbar nach rechts über die Gleise in eine Hofeinfahrt abbiegen. Hierbei übersah er wohl die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn. In der Folge kollidierten die zwei Fahrzeuge. Nach aktuellen Erkenntnissen soll bei dem Zusammenstoß ein Fahrgast im vorderen Wagon der Straßenbahn gestürzt sein. Es ist bislang unklar, ob sich die Person bei dem Sturz Verletzungen zugezogen hat, da sie bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war.

Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 8.000 Euro

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Geschädigten oder Zeugen, die den Geschädigten kennen, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

