Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der K3565

Karlsruhe (ots)

Zwei schwerverletzte Personen waren am Mittwochabend die Folge eines Verkehrsunfalls zwischen einem Motorrad- und einem Fahrradfahrer.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 33-jähriger Mann gegen 19:15 Uhr mit seinem Rennrad auf der Kreisstraße 3565 in Richtung Wössingen unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt wollte er offenbar nach links auf einen Feldweg abbiegen. Während dessen überholte ihn wohl ein 29-jähriger Motorradfahrer, der in gleicher Richtung fuhr. In der Folge kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer, stürzten und verletzten sich nach aktuellen Erkenntnissen schwer.

Sie wurden nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell