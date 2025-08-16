Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit kurzzeitigen Sperrung der BAB 20

BAB 20/ Friedland - Strasburg (ots)

Am 16.08.2025, gegen 14:00 Uhr wurde der Einsatzleistelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Verkehrsunfall auf der A20, zwischen den Anschlussstelle Friedland und Strasburg, im Baustellenbereich, in Fahrtrichtung Stettin gemeldet. Der 74-jährige Fahrer des Pkw Ford befuhr die Autobahn in Richtung Lübeck und kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam in Fahrtrichtung Stettin zum Stillstand. Im Fahrzeug befanden sich zudem ein 48-jähriger Beifahrer und ein 4-jähriges Kind. Alle beteiligten Personen waren polnische Staatsbürger und blieben unverletzt. Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme und Bergung für ca. zwei Stunden gesperrt. Eine Durchsage im Verkehrsfunk empfahl den Verkehrsteilnehmern diesen Bereich ab der Abfahrt Neubrandenburg Ost zu umfahren. Es entstand ein Sachschaden von zirka 25.000 Euro. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleistelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell