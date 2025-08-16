PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit kurzzeitigen Sperrung der BAB 20

BAB 20/ Friedland - Strasburg (ots)

Am 16.08.2025, gegen 14:00 Uhr wurde der Einsatzleistelle des 
Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Verkehrsunfall auf der A20, 
zwischen den Anschlussstelle Friedland und Strasburg, im 
Baustellenbereich, in Fahrtrichtung Stettin gemeldet.
Der 74-jährige Fahrer des Pkw Ford befuhr die Autobahn in Richtung 
Lübeck und kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der 
Fahrbahn ab. Daraufhin geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam in 
Fahrtrichtung Stettin zum Stillstand.
Im Fahrzeug befanden sich zudem ein 48-jähriger Beifahrer und ein 
4-jähriges Kind.
Alle beteiligten Personen waren polnische Staatsbürger und blieben 
unverletzt.
Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme und Bergung für ca. zwei Stunden 
gesperrt. Eine Durchsage im Verkehrsfunk empfahl den 
Verkehrsteilnehmern diesen Bereich ab der Abfahrt Neubrandenburg Ost 
zu umfahren.
Es entstand ein Sachschaden von zirka 25.000 Euro.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleistelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder
Polizeipräsidium Neubrandenburg)

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de
Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.08.2025 – 11:39

    POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden - PKW brennt vollständig aus

    Friedland (ots) - Am 16.08.2025 um 05:20 Uhr wird der Einsatzleitstelle Neubrandenburg ein Unfall mit einem brennendem PKW auf der B197 kurz hinter Friedland gemeldet. Zwei Funkwagen vom Polizeirevier Friedland konnten bereits auf der Anfahrt eine schwarze Rauchwolke feststellen. Am Unfallort konnte der 19-jährige Fahrzeugführer mit einer Kopfverletzung, aber ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 04:28

    POL-NB: Zeugenaufruf nach Brand eines Kiosk im Ostseebad Heringsdorf (LK V-G)

    Heringsdorf (LK VG) (ots) - Am 16.08.2025 gegen 00:30 Uhr wird über die Integrierte Rettungsleitstelle Vorpommern Greifswald der Brand eines Gebäudes in Heringsdorf, Friedensstraße mitgeteilt. Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte der Brand eines leerstehenden Kiosk in einer Parkanlage im Bereich Friedensstraße Ecke Brunnenstraße festgestellt werden. Durch die ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 03:34

    POL-NB: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss bei Torgelow (LK V-G)

    Torgelow (ots) - Am 15.08.2025 gegen 23.00 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen Torgelow und Eggesin informiert. Vor Ort eingetroffen stellten die Einsatzkräfte des Polizeireviers Ueckermünde fest, dass dort ein PKW stark beschädigt in der rechten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren