Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden - PKW brennt vollständig aus

Friedland (ots)

Am 16.08.2025 um 05:20 Uhr wird der Einsatzleitstelle Neubrandenburg ein Unfall mit einem brennendem PKW auf der B197 kurz hinter Friedland gemeldet. Zwei Funkwagen vom Polizeirevier Friedland konnten bereits auf der Anfahrt eine schwarze Rauchwolke feststellen. Am Unfallort konnte der 19-jährige Fahrzeugführer mit einer Kopfverletzung, aber ansprechbar festgestellt werden. Nach Sichtung der Unfallspuren und Befragung des Fahrzeugführers befand sich der 19-jährige deutsche Fahrzeugführer auf dem Weg nach Hause, als auf Höhe der Unfallstelle zwei Rehe die Fahrbahn kreuzten. Als Reaktion darauf versuchte er diesen auszuweichen, kam dabei von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Schutzplanke. Nach ca. 200m überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Seite, neben der Fahrbahn zum Liegen. Der 19-Jährige konnte sich noch selbstständig aus dem Auto befreien bevor dieses Feuer fing. Der Fahrzeugführer wurde zur Untersuchung in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht. 19 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Friedland kamen zum Einsatz, um den brennenden PKW zu löschen. Die B197 war zur Absicherung der Unfallstelle und Bergung des PKW für 1,5 Stunden vollgesperrt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 10.350 Euro. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

