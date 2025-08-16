PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss bei Torgelow (LK V-G)

Torgelow (ots)

Am 15.08.2025 gegen 23.00 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen Torgelow und Eggesin informiert. Vor Ort eingetroffen stellten die Einsatzkräfte des Polizeireviers Ueckermünde fest, dass dort ein PKW stark beschädigt in der rechten Nebenanlage an einem Baum stand und aufgrund der Beschädigung nicht mehr fahrbereit war. Der Fahrzeugführer und dessen Beifahrer wurden zu diesem Zeitpunkt bereits durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst medizinisch versorgt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand fuhr der 22-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Skoda aus Richtung Torgelow kommend, über Torgelow-Holländerei, in Richtung Eggesin. Hinter einer Linkskurve kam er mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Am PKW und am Baum entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer des PKW verletzte sich leicht, der 19-jährige deutsche Beifahrer wurde schwer, jedoch nicht lebendbedrohlich verletzt. Beide wurden zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen ins AMEOS Klinikum Ueckermünde verbracht. Beim Fahrzeugführer wurde im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 0,82 Promille. Daraufhin wurde im Klinikum eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des 19-Jährigen Berliners wurde sichergestellt. Der der entstandene Sachschaden wird auf ca. 17.000,- Euro geschätzt. Das verunfallte Fahrzeug wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

