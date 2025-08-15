PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Badetoter auf der Insel Rügen

Binz auf Rügen (ots)

Am Strand von Binz auf der Insel Rügen wurde heute gegen 18 Uhr ein leblos im Wasser der Ostsee treibender Mann aufgefunden. Der alarmierte Notarzt konnte nach Reanimationsversuchen nur noch den Tod des 94-jährigen Mannes aus Berlin feststellen. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Ein Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder
Polizeipräsidium Neubrandenburg)

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de
Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 15.08.2025 – 16:58

    POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden

    Binz auf Rügen (ots) - Am heutigen Freitag, den 15.08.2025 um 15:18 Uhr kam es auf der L29 zwischen Binz und Serams zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam der 77-jährige Fahrzeugführer eines PKW BMW auf der Strecke von Binz in Richtung Serams aufgrund von Sichtbehinderung durch ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 15:03

    POL-NB: Badetoter am Tollensesee

    Neubrandenburg (ots) - Am 15.08.2025 gegen 10:55 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in 17033 Neubrandenburg am Tollensesee eine weibliche Person regungslos im Wasser liegt. Umgehend wurden ein Notarzt und ein Rettungswagen zum Einsatz gebracht. Trotz intensiver Reanimation verstarb die unbekannte weibliche Person im Klinikum in Neubrandenburg. Die Todesursache ist zurzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Hinweise für ein ...

    mehr
