Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden

Binz auf Rügen (ots)

Am heutigen Freitag, den 15.08.2025 um 15:18 Uhr kam es auf der L29 zwischen Binz und Serams zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam der 77-jährige Fahrzeugführer eines PKW BMW auf der Strecke von Binz in Richtung Serams aufgrund von Sichtbehinderung durch landwirtschaftliche Arbeiten neben der Fahrbahn, nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte frontal mit dem PKW VW eines 52-jährigen Fahrzeugführers. Dieser wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in das nächstgelegene Krankenhaus nach Bergen gebracht. Beide Fahrzeuge waren durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt ist ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro entstanden. Zusätzlich kam die Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz, da bei dem PKW BMW Betriebsstoffe ausliefen. Beide Unfallbeteiligte sind deutsche Staatsbürger. Die L29 musste auf Höhe der Unfallstelle für die Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. 75 Minuten voll gesperrt werden. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

