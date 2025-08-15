PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden

Binz auf Rügen (ots)

Am heutigen Freitag, den 15.08.2025 um 15:18 Uhr kam es auf der L29 
zwischen Binz und Serams zu einem Verkehrsunfall mit drei 
leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden.
Nach derzeitigem Kenntnisstand kam der 77-jährige Fahrzeugführer 
eines PKW BMW auf der Strecke von Binz in Richtung Serams aufgrund 
von Sichtbehinderung durch landwirtschaftliche Arbeiten neben der 
Fahrbahn, nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte frontal 
mit dem PKW VW eines 52-jährigen Fahrzeugführers. Dieser wurde durch 
den Unfall leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in das 
nächstgelegene Krankenhaus nach Bergen gebracht. Beide Fahrzeuge 
waren durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten durch 
Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt ist ein Sachschaden 
von ca. 20.000 Euro entstanden. Zusätzlich kam die Freiwillige 
Feuerwehr zum Einsatz, da bei dem PKW BMW Betriebsstoffe ausliefen. 
Beide Unfallbeteiligte sind deutsche Staatsbürger.
Die L29 musste auf Höhe der Unfallstelle für die 
Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. 75 Minuten 
voll gesperrt werden.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder
Polizeipräsidium Neubrandenburg)

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de
Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

