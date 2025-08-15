Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Badetoter am Tollensesee

Neubrandenburg (ots)

Am 15.08.2025 gegen 10:55 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in 17033 Neubrandenburg am Tollensesee eine weibliche Person regungslos im Wasser liegt. Umgehend wurden ein Notarzt und ein Rettungswagen zum Einsatz gebracht. Trotz intensiver Reanimation verstarb die unbekannte weibliche Person im Klinikum in Neubrandenburg. Die Todesursache ist zurzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Hinweise für ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

