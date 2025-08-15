PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Badetoter am Tollensesee

Neubrandenburg (ots)

Am 15.08.2025 gegen 10:55 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in 
17033 Neubrandenburg am Tollensesee eine weibliche Person regungslos 
im Wasser liegt. Umgehend wurden ein Notarzt und ein Rettungswagen 
zum Einsatz gebracht. Trotz intensiver Reanimation verstarb die 
unbekannte weibliche Person im Klinikum in Neubrandenburg. Die 
Todesursache ist zurzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die 
Ermittlungen hierzu aufgenommen. Hinweise für ein Fremdverschulden 
liegen derzeit nicht vor.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder
Polizeipräsidium Neubrandenburg)

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de
Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

