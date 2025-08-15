PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen an der BABA20-Abfahrt Neubrandenburg-Nord (LK MSE)

Neubrandenburg (ots)

Am 15.08.2025 kam es gegen 15:40 Uhr an der Autobahnabfahrt Neubrandenburg Nord zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein PKW Cupra, gesteuert von einem 20-jährigen Fahrer, war auf der BAB20 aus Richtung Lübeck kommend in Fahrtrichtung Stettin unterwegs und beabsichtige die Abfahrt Neubrandenburg-Nord zu benutzen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer in der Ausfahrt die Kontrolle über seinen PKW, kam nach links von der Fahrbahn ab, überquerte eine Grünfläche, fuhr über die Auffahrspur der BAB 20 und kam schließlich an einem Hang zum Stillstand. Sowohl der Fahrzeugführer als auch die vier weiteren Insassen im Alter von 18 bis 19 Jahren wurden bei dem Unfall verletzt. Drei Personen erlitten schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen, zwei wurden leichtverletzt. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in die Kliniken nach Anklam und Neubrandenburg verbracht. Im Einsatz waren zwei Funkstreifenkraftwagen der Polizei, vier Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und 27 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Brunn, Neverin, Roggenhagen und Staven. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 35.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme und Bergung des nicht mehr fahrbereiten PKW musste die Auffahrt zur BAB 20 für ca. eine Stunde vollgesperrt werden. Alle Beteiligte sind deustche Staatsangehörige aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder
Polizeipräsidium Neubrandenburg)

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de
Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

