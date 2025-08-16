Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Brand eines Kiosk im Ostseebad Heringsdorf (LK V-G)

Heringsdorf (LK VG) (ots)

Am 16.08.2025 gegen 00:30 Uhr wird über die Integrierte Rettungsleitstelle Vorpommern Greifswald der Brand eines Gebäudes in Heringsdorf, Friedensstraße mitgeteilt. Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte der Brand eines leerstehenden Kiosk in einer Parkanlage im Bereich Friedensstraße Ecke Brunnenstraße festgestellt werden. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Heringsdorf, Ahlbeck und Benz, welche mit insgesamt 38 Einsatzkräften vor Ort waren, erfolgte umgehend die Brandbekämpfung, so dass das Feuer schnell gelöscht werden konnte. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, wobei teile der Fassade sowie der Dachstuhl beschädigt wurden. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese werden im Laufe des Tages durch einen Brandursachenermittler unterstützt. Es wurden ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu ungewöhnlichen Beobachtungen oder möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378-2790 oder an die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

