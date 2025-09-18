Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit geparktem Fahrzeug

Karlsruhe (ots)

Keine Verletzten, jedoch ein Sachschaden von geschätzten 35.000 Euro ist das Ergebnis eines alkoholbedingten Verkehrsunfalls, der sich am späten Mittwochabend in Waghäusel ereignete.

Ein 74-jähriger VW-Fahrer war gegen 23:00 Uhr auf der Kronauer Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung prallte er auf ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug, das durch den starken Aufprall gegen eine Mauer geschoben wurde. Trotz der Kollision fuhr der 74-Jährige zunächst weiter, ließ sein unfallbeschädigtes Auto dann aber nach wenigen Metern auf der Straße stehen. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß weiter.

Aufgrund des lauten Knalls wurden wohl Zeugen auf den Unfall aufmerksam und verständigten die Polizei. Eine Streife konnte den vermeintlichen Unfallverursacher kurze Zeit später noch in der Kronauer Straße feststellen. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch sowie deutliche Ausfallerscheinungen wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille, weshalb der Mann zu weiteren Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und mussten abgeschleppt werden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell