Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Diebstähle von Kennzeichen und Aufbruch eines Autos
Hüsten (ots)
Gestern zwischen 19.40 Uhr und 22.00 Uhr wurden auf dem Wicheler Weg und der Arnsberger Straße die hinteren Nummernschilder von zwei Pkw durch unbekannte Täter gestohlen. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Arnsberg unter der Rufnummer 0291/90200 zu melden.
