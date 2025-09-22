PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auffahrunfall von zwei Motorrädern

Sundern (ots)

Motorradfahrerin nach Zusammenstoß schwer verletzt. Am Samstag, den 20.09.2025, um 16:55 Uhr, befuhr eine Gruppe von vier Motorrädern die K24 in Sundern aus Linneperhütte kommend in Richtung Meinkenbracht. Ein 32-jähriger Motorradfahrer aus Coesfeld bildete das Schlusslicht der Gruppe. Davor fuhr eine 26-jährige Motorradfahrerin aus Herne. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 32-Jährige der 26-Jährigen hinten auf. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzten beide Fahrer. Der Motorradfahrer aus Coesfeld wurde leicht- und die Motorradfahrerin aus Herne schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 08:35

    POL-HSK: Einbruch in Hüsten

    Arnsberg (ots) - Im Zeitraum vom 13.09.2025 um 10:00 Uhr bis zum 19.09.2025 um 11:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Garage eines Mehrfamilienhauses in der Straße Mühlenberg in Hüsten. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Garage ein und entwendeten diverse Gebrauchsgegenstände. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 08:14

    POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Marsberg und Essentho

    Marsberg (ots) - Motorradfahrer verletzt sich schwer. Am 19.09.2025 um 18:50 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Bad Wünnenberg die L549 aus Richtung Marsberg in Richtung Essentho. Ausgangs einer Linkskurve geriet er mit seinem Motorrad aus bislang unbekannter Ursache in Rutschen. Der 28-Jährige stürzte über den Lenker seines Motorrads auf die Straße. Das Motorrad rutschte über die Gegenfahrbahn in den ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 08:26

    POL-HSK: Diebstähle von Kennzeichen und Aufbruch eines Autos

    Hüsten (ots) - Gestern zwischen 19.40 Uhr und 22.00 Uhr wurden auf dem Wicheler Weg und der Arnsberger Straße die hinteren Nummernschilder von zwei Pkw durch unbekannte Täter gestohlen. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Arnsberg unter der Rufnummer 0291/90200 zu melden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren