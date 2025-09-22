Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auffahrunfall von zwei Motorrädern

Sundern (ots)

Motorradfahrerin nach Zusammenstoß schwer verletzt. Am Samstag, den 20.09.2025, um 16:55 Uhr, befuhr eine Gruppe von vier Motorrädern die K24 in Sundern aus Linneperhütte kommend in Richtung Meinkenbracht. Ein 32-jähriger Motorradfahrer aus Coesfeld bildete das Schlusslicht der Gruppe. Davor fuhr eine 26-jährige Motorradfahrerin aus Herne. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 32-Jährige der 26-Jährigen hinten auf. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzten beide Fahrer. Der Motorradfahrer aus Coesfeld wurde leicht- und die Motorradfahrerin aus Herne schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

