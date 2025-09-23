Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Arnsberg (ots)

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum von Sonntag um 17:00 Uhr bis Montag um 20:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Wintroper Weg in Alt-Arnsberg. Bislang unbekannte Täter versuchten erfolglos, sich gewaltsam über eine Kellertür Zutritt zum Haus zu verschaffen. Es liegen Aufzeichnungen einer Überwachungskamera des Grundstücks vor. Dort ist eine männliche Person zu sehen, welche die Klinken der verschiedenen Türen des Wohnhauses heruntergedrückt. Er wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 20- 25 Jahre alt

- Ca. 175- 190 cm groß

- Schlanke Statur

- Südosteuropäisches Erscheinungsbild

- Schwarze Schirmmütze

- Blau-weiße Jacke

- Graue Jogginghose

- Schwarze Schuhe

- Weiß-rote Einkaufstüte eines Supermarktes

Einbruch in Fahrradgeschäft

Am gestrigen Abend kam es gegen 22:13 Uhr zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Arnsberg-Bruchhausen in der Eickelstraße. Die Tat wurde durch Überwachungskameras des Fahrradgeschäftes aufgenommen. Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Geschäft. Sie entwendeten mehrere Fahrräder und flüchteten mit einem weißen Transporter.

Einbruch in Lagercontainer auf dem Deponiegelände Grimmestraße

Im Zeitraum vom 19.09.2025 um 16:00 Uhr bis zum 22.09.2025 um 07:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu dem Deponiegelände an der Arnsberger Grimmestraße. Dort brachen der oder die Täter zwei Container auf dem Gelände, die als Lager dienten, gewaltsam auf. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts, es entstand lediglich Sachschaden.

Einbruch in Solarpark Uentrop

Im Zeitraum vom 19.09.2025 um 12:00 Uhr bis zum 22.09.2025 um 11:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter das Zufahrtstor zum Solarpark in Uentrop auf. Auf dem Gelände beschädigten der oder die Täter die Kabelisolierungen von vier Kabeltrommeln. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts, es entstand lediglich Sachschaden.

Einbruch in Kiosk Lange Wende

Am 23.09.2025 um 02:05 Uhr drangen zwei mit Sturmhauben maskierte Täter in einen Kiosk an der Straße Lange Wende ein. Die Tat wurde durch die Überwachungskameras des Kioskes aufgenommen. Während der Tat löste die Vernebelungsanlage aus. Die bislang unbekannten Täter entwendeten eine größere Menge Zigaretten und flüchteten mit einem schwarzen Kleinwagen vom Tatort in Richtung Autobahn. Das Kennzeichen des Autos hatte eine Städtekennung aus Unna. Folgende Täterbeschreibungen liegen vor:

1. Person:

- komplett schwarz gekleidet

- schwarze Sturmhaube

2. Person:

- schwarze-graue Arbeitsjacke

- schwarze Sturmhaube

- schwarze Handschuhe

Bereits am 27.08.2025 ereignete sich ein Einbruch in Neheim in einen anderen Kiosk, bei dem die Täter ähnlich vorgingen.

Einbruch in Seniorenwohnanlage in der Clemens-August-Straße

Am 22.09.2025 brach ein bislang unbekannter Täter zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr in eine Wohnung der Seniorenwohnanlage ein. Die Wohnung befindet sich Erdgeschoss. Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangte der Täter in die Wohnung. Dort entwendete er mehrere elektronische Geräte und Bargeld. Durch Zeugen wurde ein verdächtiger Mann auf dem Gelände in Tatort-Nähe gesehen und beschrieben werden. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben:

- etwa 55 Jahre alt

- etwa 1,95m groß

- bekleidet mit einer schwarz/weißen "Pudelmütze", einer schwarzen Regenjacke mit der Kapuze über den Kopf gezogen

- trug zwei blau/weiße Einkaufstüten

Zu allen Sachverhalten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

