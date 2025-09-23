PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Arnsberg (ots)

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum von Sonntag um 17:00 Uhr bis Montag um 20:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Wintroper Weg in Alt-Arnsberg. Bislang unbekannte Täter versuchten erfolglos, sich gewaltsam über eine Kellertür Zutritt zum Haus zu verschaffen. Es liegen Aufzeichnungen einer Überwachungskamera des Grundstücks vor. Dort ist eine männliche Person zu sehen, welche die Klinken der verschiedenen Türen des Wohnhauses heruntergedrückt. Er wird wie folgt beschrieben:

   - Ca. 20- 25 Jahre alt
   - Ca. 175- 190 cm groß
   - Schlanke Statur
   - Südosteuropäisches Erscheinungsbild
   - Schwarze Schirmmütze
   - Blau-weiße Jacke
   - Graue Jogginghose
   - Schwarze Schuhe
   - Weiß-rote Einkaufstüte eines Supermarktes

Einbruch in Fahrradgeschäft

Am gestrigen Abend kam es gegen 22:13 Uhr zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Arnsberg-Bruchhausen in der Eickelstraße. Die Tat wurde durch Überwachungskameras des Fahrradgeschäftes aufgenommen. Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Geschäft. Sie entwendeten mehrere Fahrräder und flüchteten mit einem weißen Transporter.

Einbruch in Lagercontainer auf dem Deponiegelände Grimmestraße

Im Zeitraum vom 19.09.2025 um 16:00 Uhr bis zum 22.09.2025 um 07:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu dem Deponiegelände an der Arnsberger Grimmestraße. Dort brachen der oder die Täter zwei Container auf dem Gelände, die als Lager dienten, gewaltsam auf. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts, es entstand lediglich Sachschaden.

Einbruch in Solarpark Uentrop

Im Zeitraum vom 19.09.2025 um 12:00 Uhr bis zum 22.09.2025 um 11:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter das Zufahrtstor zum Solarpark in Uentrop auf. Auf dem Gelände beschädigten der oder die Täter die Kabelisolierungen von vier Kabeltrommeln. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts, es entstand lediglich Sachschaden.

Einbruch in Kiosk Lange Wende

Am 23.09.2025 um 02:05 Uhr drangen zwei mit Sturmhauben maskierte Täter in einen Kiosk an der Straße Lange Wende ein. Die Tat wurde durch die Überwachungskameras des Kioskes aufgenommen. Während der Tat löste die Vernebelungsanlage aus. Die bislang unbekannten Täter entwendeten eine größere Menge Zigaretten und flüchteten mit einem schwarzen Kleinwagen vom Tatort in Richtung Autobahn. Das Kennzeichen des Autos hatte eine Städtekennung aus Unna. Folgende Täterbeschreibungen liegen vor:

1. Person:

   - komplett schwarz gekleidet
   - schwarze Sturmhaube

2. Person:

   - schwarze-graue Arbeitsjacke
   - schwarze Sturmhaube
   - schwarze Handschuhe

Bereits am 27.08.2025 ereignete sich ein Einbruch in Neheim in einen anderen Kiosk, bei dem die Täter ähnlich vorgingen.

Einbruch in Seniorenwohnanlage in der Clemens-August-Straße

Am 22.09.2025 brach ein bislang unbekannter Täter zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr in eine Wohnung der Seniorenwohnanlage ein. Die Wohnung befindet sich Erdgeschoss. Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangte der Täter in die Wohnung. Dort entwendete er mehrere elektronische Geräte und Bargeld. Durch Zeugen wurde ein verdächtiger Mann auf dem Gelände in Tatort-Nähe gesehen und beschrieben werden. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben:

   - etwa 55 Jahre alt
   - etwa 1,95m groß
   - bekleidet mit einer schwarz/weißen "Pudelmütze", einer schwarzen
     Regenjacke mit der Kapuze über den Kopf gezogen
   - trug zwei blau/weiße Einkaufstüten

Zu allen Sachverhalten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 10:39

    POL-HSK: Zwei Autos im Einmündungsbereich zusammengestoßen

    Brilon (ots) - Auto nach Kollision gegen Baum geschleudert. Am gestrigen Abend kam es gegen 19:08 Uhr zu einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der Keffelker Straße in Brilon. Ein 58-jähriger Mann aus Walkenried befuhr die Keffelker Straße in Richtung Brilon. Er passierte die Einmündung des dortigen Kinos. Zeitgleich beabsichtige eine 35-jährige Frau aus Büren ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 08:38

    POL-HSK: Auffahrunfall von zwei Motorrädern

    Sundern (ots) - Motorradfahrerin nach Zusammenstoß schwer verletzt. Am Samstag, den 20.09.2025, um 16:55 Uhr, befuhr eine Gruppe von vier Motorrädern die K24 in Sundern aus Linneperhütte kommend in Richtung Meinkenbracht. Ein 32-jähriger Motorradfahrer aus Coesfeld bildete das Schlusslicht der Gruppe. Davor fuhr eine 26-jährige Motorradfahrerin aus Herne. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 32-Jährige der ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 08:35

    POL-HSK: Einbruch in Hüsten

    Arnsberg (ots) - Im Zeitraum vom 13.09.2025 um 10:00 Uhr bis zum 19.09.2025 um 11:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Garage eines Mehrfamilienhauses in der Straße Mühlenberg in Hüsten. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Garage ein und entwendeten diverse Gebrauchsgegenstände. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren