POL-HSK: Polizei bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht

Marsberg (ots)

Am Montag, den 15.09.2025 kam es gegen 15:00 Uhr auf der Bredelarer Straße/ An der Ziegelei zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 21-jährige Frau aus Marsberg beabsichtigte, von dem Parkplatz des Supermarktes in der Straße An der Ziegelei nach links auf die Bredelarer Straße zu fahren. Zeitgleich näherte sich ein dunkler Audi A4 Avant von rechts, welcher beabsichtigte, nach links auf den Parkplatz abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß beider Autos. Der dunkle Audi A4 Avant setzte seine Fahrt fort. Auf dem Parkplatz konnte das Auto nicht mehr angetroffen werden. Bislang liegen keine weiteren Angaben zu Fahrer und Auto vor. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Marsberg unter der Telefonnummer 02992-90200 in Verbindung zu setzen.

