Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Neheim

Arnsberg (ots)

In ein Einfamilienhaus wurde eingebrochen. Am gestrigen Tag kam es im Zeitraum von 15:15 Uhr bis 21:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neheim in der Straße Am Neheimer Kopf. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Haus. Der oder die Täter suchten augenscheinlich gezielt das Schlafzimmer auf, durchwühlten den Kleiderschrank und entwendeten diverse Wertgegenstände. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

