POL-HB: Nr.: 0643 --Gemeinsam gegen Kriminalität an der Haustür - swb unterstützt Präventionsarbeit der Polizei Bremen

Nr.: 0643 --Gemeinsam gegen Kriminalität an der Haustür - swb unterstützt Präventionsarbeit der Polizei Bremen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 30.09.2025

Gegen Trickbetrügerinnen und Trickbetrüger, die sich als vermeintliche Polizisten, Stadt- oder Wasserwerker oder Mitarbeiter eines Energiedienstleisters an der Haustür ausgeben, helfen die kontinuierlichen Aufklärungsangebote des Präventionszentrums der Polizei Bremen. Der örtliche Energiedienstleister swb unterstützt die Arbeit seit einigen Jahren mit einem postkartengroßen, blauroten Aufkleber. Von innen an der Haustür klebend mahnt er mit dem Selbstaufruf: "Ich lasse keine Fremden ungeprüft in meine Wohnung", vor dem Öffnen der Tür stets innezuhalten, wenn es überraschend klingelt.

Immer wieder kommt es zu Fällen, bei denen meist lebensältere Menschen an der eigenen Haustür oder in ihrer Wohnung betrogen oder sogar bestohlen werden. Ihre betrügerische Rolle spielen sie überzeugend. "Die besten Tipps und Ratschläge sind in dem Moment vergessen, wenn es unangekündigt an der Haustür klingelt", berichtet Maren Pfitzner vom Präventionszentrum der Polizei Bremen. Deswegen ist es wichtig Familienmitglieder, Freunde oder die Nachbarschaft für dieses Thema zu sensibilisieren. Darum unterstützen die swb die Präventionsarbeit: "Das Ziel unserer gemeinsamen Anstrengung ist es, unehrlichen Zeitgenossen ihr Tun an den Wohnungstüren zu erschweren", betont Anna Kropp-Büttner, Bereichsleiterin Kundenservice bei der swb.

Wo gibt es die Aufkleber? Die blauroten Aufkleber gibt es kostenlos im Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, 28195 Bremen, Telefon 0421 362-19003. Öffnungszeiten: montags und dienstags 9.00 -15.00 Uhr, donnerstags 9.00 - 16.00 Uhr.

Der beste Tipp: Haustür erst mal zu lassen! Der wirksamste Schutz gegen Kriminalität an der Haustür ist die geschlossene Tür: Nur mit vorgelegter Türsperre öffnen, keine Unbekannten in die Wohnung lassen, keine persönlichen Angaben machen, keine Verträge unterschreiben. Im Zweifel: eine Vertrauensperson um Hilfe bitten oder die 110 anrufen.

So können sich Menschen schützen

- Lassen Sie keine Fremden ungeprüft in Ihre Wohnung. - Schauen Sie vor dem Öffnen der Tür, wer zu Ihnen will - nutzen Sie dazu Fenster, Türspion und Gegensprechanlagen. Öffnen Sie die Tür nur - wenn vorhanden - mit vorgelegter Kette oder aktiviertem Sperrbügel. - Lassen Sie sich einen Ausweis zeigen und prüfen Sie die Angaben, die die Person macht, z. B. durch einen Anruf bei dem Unternehmen. - Lassen Sie Handwerker nur herein, wenn Sie selbst den Termin vereinbart haben oder diese über die Hausverwaltung angekündigt wurden. - Holen Sie sich Unterstützung aus Ihrer Nachbarschaft, von Ihren Angehörigen oder sonstigen Vertrauenspersonen. - Geben Sie nie Auskunft über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. - Haben Sie nur so viel Bargeld im Haus, wie unbedingt nötig. - Geben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Fremde. - Wenn Sie sich bedrängt fühlen, sich unsicher sind oder glauben, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein: Rufen Sie die Polizei unter der kostenlosen Rufnummer 110. - Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421 362-19003 oder unter www.polizei.bremen.de sowie unter www.polizei-beratung.de

