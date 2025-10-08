Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(Gav) Zwischen Dienstag, 7. Oktober 2025, 11:00 Uhr und 12:15 Uhr, kam es in der Brennerstraße in Rinteln zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren einen geparkten Renault Kangoo und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Rinteln bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 05751 96460 zu melden.

