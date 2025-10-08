PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(Gav) Zwischen Dienstag, 7. Oktober 2025, 11:00 Uhr und 12:15 Uhr, kam es in der Brennerstraße in Rinteln zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren einen geparkten Renault Kangoo und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Rinteln bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 05751 96460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 10:48

    POL-NI: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

    Liebenau (ots) - (Gav) Am Dienstag, den 7. Oktober 2025, kam es zwischen 12:30 Uhr und 13:05 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Edeka-Marktes an der Pennigsehler Straße in Liebenau zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten VW Polo und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 14:36

    POL-NI: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

    Lindhorst (ots) - (Gav) Am Samstag, den 6. September 2025, gegen 23:25 Uhr, kam es während der Jubiläumsfeier des Handels- und Gewerbevereins auf dem Marktplatz vor der Sparkasse in Lindhorst zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 65-jähriger Mann aus Lindhorst befand sich im Toilettenwagen auf dem Veranstaltungsgelände, als drei bislang unbekannte Männer, etwa 20 Jahre alt, ihn anpöbelten. Als sich das Opfer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren