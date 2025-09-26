PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Krad-Fahrer flüchtet nach Unfall

Porta Westfalica (ots)

(TB) Ein bisher unbekannter Krad-Fahrer verlor in der Nacht von Freitag auf Samstag (13.09.) auf der Abfahrt vom Kaiser-Wilhelm-Denkmal die Kontrolle über sein Zweirad und rutschte in zwei geparkte Autos. Trotz des angerichteten Schadens flüchtete er.

Der Biker befuhr gegen Mitternacht die Kaiserstraße vom Kaiser-Wilhelm-Denkmal kommend in Richtung Portastraße. Ausgangs einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Zweirad und rutschte über den Asphalt. In der Folge prallte er in zwei vor einem Haus abgestellte Autos. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge verletzte sich der Zweirad-Fahrer hierbei. Zudem stoppten kurz nach der Kollision mehrere Autos sowie ein weiteres Motorrad an der Unfallstelle. Ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern, fuhren alle davon.

Nun bitten die Ermittler um weitere Hinweise. Insbesondere die Auto- sowie der Krad-Fahrer, die an der Unfallstelle anhielten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an das Verkehrskommissariat zu wenden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 15:50

    POL-MI: Unfallflucht mit Folgen - ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert unterwegs

    Porta Westfalica (ots) - (DM) Eine zunächst vermeintlich harmlose Kollision auf einem Supermarktparkplatz in Hausberge entwickelte sich am Mittwochabend zu einem Einsatz mit weitreichenden Konsequenzen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr ein 61-jähriger Portaner gegen 17:20 Uhr mit seinem schwarzen BMW die Straße "Unter der Schalksburg" aus Richtung ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 10:03

    POL-MI: Zwei Trunkenheits- und eine Fahrt unter Drogen gestoppt

    Minden (ots) - (TB) Am Dienstag stoppten Streifenwagenbesatzungen im Mindener Stadtgebiet drei Verkehrsteilnehmer, die im Verdacht stehen, ihre Fahrzeuge unten dem Einfluss von Alkohol oder Drogen geführt zu haben. Den Fahrzeuglenkern wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. Bereits gegen 03:30 Uhr beobachten Einsatzkräfte im Bereich des Klausenwall die unsichere Fahrweise eines Autofahrers. Als die Beamten den Wagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren