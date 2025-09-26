Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Krad-Fahrer flüchtet nach Unfall

Porta Westfalica (ots)

(TB) Ein bisher unbekannter Krad-Fahrer verlor in der Nacht von Freitag auf Samstag (13.09.) auf der Abfahrt vom Kaiser-Wilhelm-Denkmal die Kontrolle über sein Zweirad und rutschte in zwei geparkte Autos. Trotz des angerichteten Schadens flüchtete er.

Der Biker befuhr gegen Mitternacht die Kaiserstraße vom Kaiser-Wilhelm-Denkmal kommend in Richtung Portastraße. Ausgangs einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Zweirad und rutschte über den Asphalt. In der Folge prallte er in zwei vor einem Haus abgestellte Autos. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge verletzte sich der Zweirad-Fahrer hierbei. Zudem stoppten kurz nach der Kollision mehrere Autos sowie ein weiteres Motorrad an der Unfallstelle. Ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern, fuhren alle davon.

Nun bitten die Ermittler um weitere Hinweise. Insbesondere die Auto- sowie der Krad-Fahrer, die an der Unfallstelle anhielten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an das Verkehrskommissariat zu wenden.

