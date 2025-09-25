Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht mit Folgen - ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert unterwegs

Porta Westfalica (ots)

(DM) Eine zunächst vermeintlich harmlose Kollision auf einem Supermarktparkplatz in Hausberge entwickelte sich am Mittwochabend zu einem Einsatz mit weitreichenden Konsequenzen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr ein 61-jähriger Portaner gegen 17:20 Uhr mit seinem schwarzen BMW die Straße "Unter der Schalksburg" aus Richtung Kirchsiek. Beim Abbiegen auf den Parkplatz touchierte er den dort wartenden Mercedes eines 38-jährigen Mannes. Anstatt sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, stellte der Unfallverursacher sein Auto auf dem Parkplatz ab und verließ fluchtartig den Ort des Geschehens.

Ermittlungen führten die Polizei zu dem Verursacher. Als die Beamten den 61-Jährigen antrafen, wirkte er deutlich alkoholisiert. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Doch damit nicht genug: Die Ermittlungen ergaben, dass der Portaner auch keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Der Vorfall endete somit für den BMW-Fahrer mit einem umfassenden Strafverfahren. Er wird sich wegen Unfallflucht, Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

