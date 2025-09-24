POL-MI: Alkoholisierter Autofahrer gerät in Gegenverkehr
Lübbecke (ots)
(TB) Auf dem Heuweg in Lübbecke kollidierten am Dienstagmorgen zwei Autos. Einer der Fahrzeuglenker war hierbei deutlich alkoholisiert.
Den bisherigen Erkenntnissen nach befuhr ein Espelkamper mit seinem Audi gegen 06:45 Uhr den Heuweg stadteinwärts. Kurz vor der Einmündung zur Thyssenstraße geriet der 63-Jährige auf die Gegenfahrbahn. Hier kam ihm ein anderer Audi entgegen, an dessen Steuer ein 67-jähriger Lübbecker saß. Somit kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise verletzte sich keiner der Beteiligten. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte beim Espelkamper deutlichen Alkoholgeruch. Dies wurde durch einen Alkoholtest bestätigt. Nachdem die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos abgeschleppt waren, folgte für den 63-Jährigen eine Blutprobe.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell