Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Bild-Infos

Download

Lübbecke (ots)

(TB) Auf dem Heuweg in Lübbecke kollidierten am Dienstagmorgen zwei Autos. Einer der Fahrzeuglenker war hierbei deutlich alkoholisiert.

Den bisherigen Erkenntnissen nach befuhr ein Espelkamper mit seinem Audi gegen 06:45 Uhr den Heuweg stadteinwärts. Kurz vor der Einmündung zur Thyssenstraße geriet der 63-Jährige auf die Gegenfahrbahn. Hier kam ihm ein anderer Audi entgegen, an dessen Steuer ein 67-jähriger Lübbecker saß. Somit kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise verletzte sich keiner der Beteiligten. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte beim Espelkamper deutlichen Alkoholgeruch. Dies wurde durch einen Alkoholtest bestätigt. Nachdem die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos abgeschleppt waren, folgte für den 63-Jährigen eine Blutprobe.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell