POL-MI: Ford Mustang kollidiert mit geparktem Fahrzeuggespann

(DM) Auf der Hauptstraße in Hüllhorst kam es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug erheblich beschädigt wurde.

Ein Hüllhorster befuhr gegen 11:25 Uhr mit seinem Ford Mustang die Hauptstraße aus Richtung Ahlsener Straße kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte das Auto auf Höhe der Ziegelstraße gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pritschenwagen samt Anhänger. Durch die Wucht der Kollision kippte der Anhänger um und kam auf dem Gehweg zum Liegen. Personen befanden sich weder im Fahrzeuggespann noch auf dem Gehweg.

Der 64-Jährige stand unter dem Eindruck des Geschehens und konnte vor Ort keine Angaben zum Unfallhergang machen. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in das Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden gebracht.

Der Mustang war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben der Polizei waren auch Kräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

