Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrüche beschäftigen Polizei

Bad Oeynhausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag haben bisher unbekannte Einbrecher in Bad Oeynhausen ihr Unwesen getrieben.

So kam es an der Adam-Opel-Straße gegen 3.10 Uhr zu einem Einbruch in das Restaurant Weserhütte. In dieses hatten sich Unbekannte offenbar über ein Fenster Zutritt verschafft und die Räumlichkeiten anschließend durchsucht. Mit einem kleineren Tresor entkamen die Kriminellen schließlich vom Tatort.

Zu einem Einbruchsversuch kam es außerdem bei der Bäckerei Hensel an der Werrestraße. Hier versuchten Unbekannte zunächst Glaselemente aufzuhebeln und zertrümmerten mit einem Stein eine Scheibe. Die Tat dürfte sich hier zwischen Montag, 19.30 Uhr bis Dienstag, 4.10 Uhr ereignet haben.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

