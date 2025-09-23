Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert am Steuer - Bargeld sichergestellt

Minden (ots)

(DM) Die Polizei hat am Montagnachmittag in Minden einen Autofahrer gestoppt, der gleich mehrfach auffällig wurde.

Einsatzkräfte kontrollierten gegen 14:50 Uhr einen Mann, der mit einem schwarzen Audi im Bereich Klausenwall unterwegs war. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Portaner keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Darüber hinaus entdeckten sie in der Mittelkonsole des Fahrzeugs eine geöffnete Spirituosenflasche. Aufgrund hinzukommender Auffälligkeiten führten die Polizisten einen Atemalkoholtest durch, welcher den Verdacht der Ordnungshüter auf Alkoholkonsum bestätigte. Außerdem führte der Audifahrer eine fünfstellige Summe an Bargeld mit sich. Da die Herkunft des Geldes unklar war, wurde der Betrag bis zur Klärung sichergestellt.

Auf polizeiliche Anordnung wurde dem 38-Jährigen im Klinikum Minden eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell