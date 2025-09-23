Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck und Haustürschlüssel entwendet

Hüllhorst (ots)

(DM) Unbekannte Täter haben sich am Wochenende gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft.

Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Einbrecher im Zeitraum zwischen Samstag, 09:30 Uhr und Sonntag, 18:00 Uhr die Terrassentür eines Hauses an der Straße Kalte Welle auf. Während das Ehepaar (57,61) nicht zu Hause war, durchsuchten die Täter mehrere Zimmer und entwendeten Schmuck. Außerdem nahmen sie einen Haustürschlüssel an sich.

Am Tatort konnten neben Einbruchsspuren auch weitere Spuren gesichert werden, die möglicherweise Hinweise auf die Täterschaft liefern. Der Austausch des Türschlosses war bei der polizeilichen Aufnahme durch die Eigentümer bereits veranlasst.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Kalte Welle beobachtet haben, sich unter Telefon (0571) 8866-0 bei der Polizei Minden zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell