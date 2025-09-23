Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bus kracht nach Kollision in Reisebüro

Petershagen (ots)

(TB) zu einem folgenschweren Unfall kam es am Dienstagmorgen in der Bahnhofstraße in Lahde. Nach einer Kollision mit einem Auto krachte ein Linienbus der MKB in ein Reisebüro. Während sich der Fahrer schwere Verletzungen zuzog, erlitt die Autofahrerin mutmaßlich leichte Verletzungen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 60-Jährige gegen 07:20 Uhr mit dem Bus die Ackerstraße. Als er auf die Bahnhofstraße einfahren wollte, kollidierte er mit einem Volkswagen, an dessen Steuer ein 59-Jährige aus Petershagen saß. Durch die Wucht der Kollision überschlug sich der Polo und kam auf dem Dach liegend an einer Laterne zum Stehen. Der Bus wiederum fuhr gerade über die Bahnhofstraße und kam erst im gegenüberliegenden Wohn- und Geschäftsgebäude in einem Reisebüro zum Halten. Glücklicherweise befanden sich zu dem Zeitpunkt weder Personen im Ladenlokal noch Passagiere im Bus.

Für die Rettungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme wurde die Bahnhofstraße komplett gesperrt. Aufgrund der Schwere des Geschehens wurde ein Verkehrsunfallteam des Polizeipräsidiums Bielefeld angefordert. Die beiden Verletzten wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Während beim Busfahrer zunächst der Verdacht einer Lebensgefahr bestand, stellten sich im Rahmen der Untersuchungen des Petershägers im Klinikum Minden die Verletzungen nicht mehr als lebensbedrohlich dar.

Vor Ort sind neben den örtlichen Feuerwehren auch das THW eingesetzt, dessen Spezialisten die Statik des Gebäudes überprüfen. Erst nach notwendiger Abstützarbeiten wird der Bus geborgen werden können. Aktuell ist der Unglücksbereich noch immer abgesperrt.

