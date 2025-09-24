Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrerin fährt Schlangenlinie

Espelkamp (ots)

(TB) Eine Preußisch Oldendorferin fuhr am Dienstagnachmittag in Espelkamp mehrfach in Schlangenlinie. Hierbei gefährdete sie auch andere Verkehrsteilnehmer.

Gegen kurz vor 16:00 Uhr alarmierten Zeugen über den Notruf 110 die Leitstelle der Polizei von der verkehrsgefährdenden Fahrweise einer Ford-Fahrerin. Den Schilderungen nach befuhr die Frau entlang der Osnabrücker Straße, der Fabbenstadter Straße sowie der Gestrigner Straße mehrfach mit hoher Geschwindigkeit und geriet hierbei regelmäßig auf die Gegenfahrbahn. Nur durch Ausweichmanöver der anderen Verkehrsteilnehmer kam es nicht zu einem Unfall. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnten letztendlich die Fahrt der 33-Jährigen beenden. Bei der Überprüfung der Frau nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Daher wurde ihr durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Zudem behielten die Beamte den Führerschein ein.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Frau gefährdet wurden, wenden sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an der Verkehrskommissariat in Lübbecke.

