Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall im Einmündungsbereich

Pirmasens, OT Winzeln (ots)

Am Freitag, den 29.08.2025 gegen 14:40 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Erlenteich und Winzler Straße in Pirmasens zu einem Vorfahrtsunfall zwischen zwei PKW. Ein 71-jähriger Mann aus dem Raum Trier missachtete hierbei die Vorfahrt eines 59-jährigen Fahrzeugführers aus Pirmasens. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die beiden Fahrzeugführer mussten mit leichten Verletzungen in das örtliche Krankenhaus verbracht werden. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

