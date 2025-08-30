POL-PDPS: Unfall im Einmündungsbereich
Pirmasens, OT Winzeln (ots)
Am Freitag, den 29.08.2025 gegen 14:40 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Erlenteich und Winzler Straße in Pirmasens zu einem Vorfahrtsunfall zwischen zwei PKW. Ein 71-jähriger Mann aus dem Raum Trier missachtete hierbei die Vorfahrt eines 59-jährigen Fahrzeugführers aus Pirmasens. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die beiden Fahrzeugführer mussten mit leichten Verletzungen in das örtliche Krankenhaus verbracht werden. |pips
