Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Handtaschenraub - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Pirmasens (ots)

In der Fahnenstraße hat am Donnerstagmittag ein unbekannter Täter einer 71-Jährigen die Handtasche geraubt. Die Seniorin wurde dabei verletzt. Um kurz vor 12 Uhr entriss eine männliche Person seinem Opfer in Höhe der Hausnummer 13 die Tasche. Da sich die Geschädigte hiergegen wehrte, stieß der Mann die Frau zu Boden und floh mit dem Raubgut fußläufig in Richtung Mathildenstraße. Zwei Zeugen, welche die Tat beobachten konnten, nahmen zu Fuß die Verfolgung des Räubers auf. Während seiner Flucht warf der Unbekannte die Handtasche weg. Er konnte unerkannt entkommen. Die Rentnerin zog sich Verletzungen am Hinterkopf zu und wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 170cm groß und korpulent, circa 50 Jahre alt, dunkle kurze Haare. Er trug bei Tatausführung schwarzen Hosen und ein blaues T-Shirt. Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell