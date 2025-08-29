PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Handtaschenraub - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Pirmasens (ots)

In der Fahnenstraße hat am Donnerstagmittag ein unbekannter Täter einer 71-Jährigen die Handtasche geraubt. Die Seniorin wurde dabei verletzt. Um kurz vor 12 Uhr entriss eine männliche Person seinem Opfer in Höhe der Hausnummer 13 die Tasche. Da sich die Geschädigte hiergegen wehrte, stieß der Mann die Frau zu Boden und floh mit dem Raubgut fußläufig in Richtung Mathildenstraße. Zwei Zeugen, welche die Tat beobachten konnten, nahmen zu Fuß die Verfolgung des Räubers auf. Während seiner Flucht warf der Unbekannte die Handtasche weg. Er konnte unerkannt entkommen. Die Rentnerin zog sich Verletzungen am Hinterkopf zu und wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 170cm groß und korpulent, circa 50 Jahre alt, dunkle kurze Haare. Er trug bei Tatausführung schwarzen Hosen und ein blaues T-Shirt. Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 12:12

    POL-PDPS: Randalierer ins Krankenhaus gebracht

    Pirmasens (ots) - In der Nacht auf Dienstag (26.08.2025) rief lautes Geschrei in der Schäferstraße die Polizei auf den Plan. Um kurz nach 1 Uhr meldeten mehrere Anwohner eine männliche Person, die laut herumgrölen und randalieren soll. Eine Streifenbesatzung traf vor Ort auf einen 34-jährigen Pirmasenser, der zunächst versuchte schnellen Schrittes die Örtlichkeit zu verlassen. Da er trotz Aufforderung nicht stehen ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 12:07

    POL-PDPS: Sachbeschädigung an Schule - Polizei sucht Zeugen

    Pirmasens (ots) - Über das vergangene Wochenende (22.08 - 24.08.2025) beschädigten Unbekannte ein Vordach der Käthe-Dassler-Realschule Plus in der Kirchbergstraße. Vermutlich kletterten mehrere Personen auf die Schutzüberdachung, welches durch das Gewicht zusammenbrach. Der Sachschaden wird auf einen mindestens vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Hat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren