Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Liebenau (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 7. Oktober 2025, kam es zwischen 12:30 Uhr und 13:05 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Edeka-Marktes an der Pennigsehler Straße in Liebenau zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten VW Polo und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter der Telefonnummer 04251 67280 zu melden.

