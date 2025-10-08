Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mehrere Pkw-Aufbrüche im Landkreis - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Stadthagen/Wiedensahl/Apelern (ots)

(Gav) In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 06. auf den 07. Oktober 2025, kam es in mehreren Orten des Landkreises Schaumburg zu insgesamt fünf Pkw-Aufbrüchen. Betroffen waren insbesondere Firmenfahrzeuge und Transporter, die auf Parkplätzen oder am Fahrbahnrand abgestellt waren.

In Stadthagen, Apelern und Wiedensahl schlugen bislang unbekannte Täter Scheiben der Fahrzeuge ein, um in den Innenraum zu gelangen. In mehreren Fällen wurden Elektrowerkzeuge entwendet. Teilweise blieb es beim Versuch.

Die Tatorte lagen in der Bahnhofstraße/Obernstraße in Stadthagen, der Hauptstraße in Wiedensahl und der Straße Auf der Mede in Apelern.

Zeugen, die in den betroffenen Ortslagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge - insbesondere in den Nachtstunden - beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der Rufnummer 05721 98220 oder der Polizei Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723 74920 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell