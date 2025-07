Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Diebstahl eines großen Grillrost

Mettlach-Orscholz (ots)

Für ein gemeinsames Zeltlager zum Schuljahresende hatten die Abschlussklassen einer Orscholzer Schule die Fischerhütte eines ansässigen Angelvereins zwischen den Ortslagen Orscholz und Oberleuken im Bereich am Bärenfels angemietet. Durch den Verein wurde den Schülern auch der Grillplatz zur Verfügung gestellt, der mit einem großen Galgengrill ausgestattet ist. In den frühen Morgenstunden des 04.07.2025, in der Zeit zwischen 03:30 und 10:00 Uhr, wurde der hochwertige Grillrost mit einem Durchmesser von 100 cm samt Ketten und einer Kurbel vom Grillplatz entwendet. Vermutlich wurde das schwere Diebesgut mit einem Fahrzeug unbemerkt abtransportiert. Die Polizei Merzig sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können.

