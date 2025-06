Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verfolgungsfahrt in Merzig

Merzig (ots)

Am 17.06.2025 gegen 19:20 Uhr wurden Beamte der Verkehrspolizei Merzig auf der L 174 bei Bietzen auf einen schwarzen Audi A4 Avant mit luxemburgischen Kennzeichen aufmerksam, der einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Als dem Fahrer deutliche Anhaltesignale gegeben wurden, beschleunigte dieser und flüchtete in halsbrecherischer Weise durch die Saarbrücker Allee in den Innenstadtbereich von Merzig. Um Gefahren für Unbeteiligte zu minimieren wurde die Verfolgung durch die Polizeikräfte abgebrochen. Doch fuhr der Flüchtige weiter in überhöhter Geschwindigkeit durch die Rieffstraße, durchfuhr einen Kreisverkehrsplatz entgegen der Fahrtrichtung und kam an der Ecke zu den ansässigen Einkaufsmärkten von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Schildermast. Selbst durch diese Kollision, bei der der PKW des Flüchtigen im Frontbereich erheblich beschädigt worden sein muss und ein luxemburgische Kennzeichenschild an der Unfallstelle zurückblieb, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der PKW durch die Polizei nicht mehr festgestellt werden. Gemäß ersten Ermittlungen ist das zurückgebliebene Kennzeichen nicht auf das genutzte Fahrzeug verausgabt. Verkehrsteilnehmer, die bei der Fahrt durch Merzig von dem rücksichtslosen Fahrer gefährdet wurden und Personen, die womöglich Angaben zu dem beschädigten PKW Audi A4 machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Merzig in Verbindung zu setzen.

