Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verkehrsunfall in Mettlach-Faha mit Unfallflucht, Zeugen gesucht

Merzig, Perl (ots)

Am Montag, den 12.05.2025, 08.17 Uhr kam es auf der Strecke zwischen Potsdamer Platz und Faha zu einem Verkehrsunfall. Der unfallverursachende PKW befuhr dabei die Strecke vom Potsdamer Platz in Richtung Faha. Im Kurvenbereich kam er offenbar auf die Gegenfahrbahn, sodass der entgegenkommende PKW aus Richtung Faha nach links ausweichen musste und von der Fahrbahn abkam. Die geschädigte Fahrerin wurde leicht verletz. Ihr PKW wurde stark beschädigt. Der unfallverursachende PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen roten Kleinwagen, älteres Baujahr handeln, bei dem die Farbe eventuell etwas verblasst ist. Personen, die Auskunft über dieses Fahrzeug geben könne oder Zeugen des Vorfalls mögen sich bitte mit der Polizei Merzig in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell