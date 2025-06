Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Diebstahl an einem Asphaltkocher in Perl

66706 Perl (ots)

Aktuell finden im Industriegebiet Perl-Besch Asphaltbelagarbeiten statt. Die bauausführende Firma hat hierzu auf einer Freifläche an der Ecke Im Heilenbruch / Im Krommes im Industriegebiet einen Lagerplatz eingerichtet. Am heutigen 02.06.2025 suchten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 08:00 und 15:15 Uhr den Lagerplatz auf und gingen eine Asphaltkochmaschine an. An der großen, auf einem Hänger verbauten Maschine wurden mehrere Hydraulikschläuche durchtrennt und die Batterie abgeklemmt. Es wurden mehrere Schrauben entfernt, worauf die Hydraulikpumpe, der Hydraulikmotor und der Dieselmotor des Asphaltkochers ausgebaut wurden. Mittels einer vor Ort vorgefundenen Sackkarre wurden die schweren Teile in ein Fahrzeug verfrachtet, worauf sich die Täter mit dem Diebesgut entfernten. Zeugen, die am hellichten Tag Wahrnehmungen zu der Tat getroffen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Merzig in Verbindung zu setzen.

