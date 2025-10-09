Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl im Supermarkt

Rinteln (ots)

(Thi) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen zu einem Diebstahl, der sich am Mittwoch den 08.10.2025 1gegen 6 Uhr im Supermarkt an der Braasstraße 1c in Rinteln ereignete.

Bislang unbekannter Täter entwendete unbemerkt die Geldbörse einer 84-Jährigen aus Rinteln.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der 05751-96460 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell