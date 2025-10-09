Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl im Supermarkt
Rinteln (ots)
(Thi) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen zu einem Diebstahl, der sich am Mittwoch den 08.10.2025 1gegen 6 Uhr im Supermarkt an der Braasstraße 1c in Rinteln ereignete.
Bislang unbekannter Täter entwendete unbemerkt die Geldbörse einer 84-Jährigen aus Rinteln.
Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der 05751-96460 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell