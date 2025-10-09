Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrer unter Drogeneinfluss

Nienburg (ots)

(Thi) Am Mittwoch den 08.10.2025 kontrollierten Beamte der Verfügungseinheit Nienburg gegen 12 Uhr einen Skoda-Fahrer auf der Hannoverschen Straße in Nienburg.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrer aus Nienburg unter dem Einfluss von THC stand. Zudem waren Ausfallerscheinungen durch den Drogeneinfluss bei ihm vorhanden.

Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel an den Fahrzeughalter ausgehändigt.

Gegen den 19-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr infolge von THC gemäß §316 StGB gefertigt.

