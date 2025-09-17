Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte

Ostbevern. Vier Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Warendorf (ots)

In der Nacht vom Montag (15.09.2025) zum Dienstag (16.09.2025) brachen unbekannte Täter in insgesamt vier Firmenbullis in Telgte und Ostbevern ein. Drei Taten ereigneten sich in Ostbevern (zweimal Engelstraße und einmal Kolpingstraße) und eine in Telgte am Achtermannweg. Die Täter entwendeten aus den Fahrzeugen unter anderem Elektrowerkzeuge. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu den Aufbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell